ثلاثي الكرة الذهبية يقودون فريق ' ليكيب ' لعام 2013

(إفي): ضمت تشكيلة الفريق المثالي لصحيفة "ليكيب" الفرنسية لعام 2013 ، اللاعبين الثلاثة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفرانك ريبيري، بينما هيمن عليها لاعبو بايرن ميونخ الألماني.

وأبرزت "ليكيب" أن تشكيلة الفريق المثالي لهذا العام تضم خمسة من لاعبي بايرن ميونخ، وهو الفريق الفائز ببطولة دوري الأبطال الأوروبي بجانب بطولتي الدوري والكأس المحليتين.

وتضم التشيكلة أيضا أربعة لاعبين ألمان وإسباني واحد فقط هو جوردي ألبا، بخلاف تشكيلة العام الماضي التي ضمت ستة لاعبين من إسبانيا (إيكر كاسياس، وسرخيو راموس، وجوردي ألبا، وتشابي ألونسو، وتشافي هرنانديز، وأندريس إنييستا).

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع الوجود الكبير للاعبي إسبانيا بين تشكيلة "ليكيب" يمثل نزعة جديدة بارزة يفترض أن تتغير بحسب أداء الماتادور في بطولة كأس العالم المقبلة بالبرازيل، حيث سيسعى الإسبان للدفاع عن لقبهم الذي توجوا به للمرة الأولى عام 2010 بجنوب أفريقيا.

وتطرقت "ليكيب" بوجه خاص إلى غياب راموس وإنييستا عن التشكيلة المثالية لهذا العام، بعد أن فقدا جزءا من مكانتهما في نادييهما (ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب).

وجاءت التشكيلة المثالية لصحيفة "ليكيب" كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ).

الدفاع: الألماني فيليب لام (بايرن ميونخ)، والبلجيكي فينسنت كومباني (مانشستر سيتي)، والبرازيلي تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان)، والإسباني جوردي ألبا (برشلونة).

خط الوسط: الإيفواري يايا توريه (مانشستر سيتي)، والألمانيين باستيان شفاينشتيجر وتوماس مولر والفرنسي فرانك ريبيري (بايرن ميونخ).

وفي الهجوم جاء كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).

ولكن 72 ألف من رواد شبكة الإنترنت اختاروا فريقا مثاليا آخر تكون من نوير، ولام، وراموس، وتياجو سيلفا، وجوردي ألبا، والفرنسي بول بوجبا (يوفنتوس)، وتوريه، والألماني مسعود أوزيل (أرسنال)، وريبيري، وكريستيانو، وميسي.