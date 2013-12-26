عاجل| تعليقا على انفجار "مدينة نصر".. فاضل سليمان: بدأ سيناريو الجزائر.. و90% من ركاب الأتوبيس إخوان

كتب : سهيلة حامد منذ 49 دقيقة

الداعية الإسلامي فاضل سليمان

علق الداعية الإسلامي فاضل سليمان، على حادث انفجار العبوة الناسفة، منذ قليل، بشارع مصطفى النحاس، أمام مجمع مدارس الملك فهد بمدنية نصر.

قال سليمان، إن هجوم بقنبلة على أوتوبيس نقل عام، يركبه "الإخوان" في مدينة نصر، وستلصق التهمة بالإخوان هكذا بالضبط بدأ السيناريو الجزائري.

وأضاف على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر": "لما يبقى أوتوبيس نقل عام محطته في الحي العاشر أمام جامعة الأزهر، يبقى احتمال إن يكون بين ركابه إخوان هو٩٠٪".

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