"الوطن" تنشر أسماء المصابين الخمسة في تفجير "مدينة نصر"

كتب : أحمد عبداللطيف ومحمود الجارحي منذ 30 دقيقة

الداخلية في محيط انفجار القنبلة أمام مجمع المدارس بمدينة نصر

قال الدكتور سيف الدين عبدالشكور، مدير مستشفى الطوارئ بالتأمين الصحي، إن المصابين الذين حضروا للمستشفى، جراء انفجار عبوة ناسفة بمدينة نصر صباح اليوم، هم: محمد يحيى أحمد، مصاب بكدمة بالوجه، إسلام جمال عبدالحميد، مصاب بكسر في الركبة، جمال صالح، مصاب بحروق في الوجه، رمضان مبروك مصاب بكدمات متفرقة، وعبدالسلام محمد عبدالسلام، مصاب بحالة غيبوبة، إثر إصابته بانفجار في العين وتهتك بالنصف الأيمن من وجهه وحالته خطيرة.

وأوضح عبدالشكور، أن إدارة المستشفى، خصصت جناح خاص لمصابين الحادث.

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