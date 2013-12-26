برهامي: هجوم الإخوان على منزلي "انتحار".. ولن ننجر للاعتداء على نسائهم

نائب رئيس الدعوة السلفية: الجماعة تفرط في أعراض نسائها بدفعهن للعنف وتسعى لتكرار مسلسل رابعة والنهضة و"7 الصبح"

كتب : حازم الوكيل منذ 20 دقيقة

اعتبر الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، هجوم عناصر الإخوان على منزله بطلقات الرصاص وقنابل المولوتوف، في شارع محمد نجيب أمس الأول، بمثابة حلقة في مسلسل الانتحار المنهجي للجماعة، مطالبًا من وصفهم بالدعاة الذين ينجرون وراءهم بأن يفيقوا.

وقال "برهامي" في رده على سؤال لأحد تلاميذه بمسجد التقوى، حول كيفية الرد على الاعتداءات المتكررة من الإخوان على مشايخ وقيادات الدعوة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله لهم الهداية حتى لا يستمروا في مسلسل الانتحار المنهجي والسلوكي والخلقي والسياسي الذي يسيرون فيه ويخدعون آلاف الشباب والشيوخ والنساء في الداخل والخارج".

وأضاف: "ما حدث عند بيتي أحتسبه عند الله؛ لأن ما نريده هو إعلاء كلمته ونصرة دينه، ومنع سفك دماء المسلمين، وحماية أعراضهم وأموالهم، وفوق ذلك حماية بلادهم بأسرها ومجتمعهم كله، أما دفع الإخوان للنساء بهذه الطريقة؛ فهي تضحية بالأعراض، واستفزاز لنا وللناس حتى يقعوا في المحظور من الاعتداء عليهن؛ ليتكرر مسلسل المنصورة، ورابعة، والنهضة، وبنات 7 الصبح".

وانتقد نائب رئيس الدعوة السلفية خلال رده الذي احتفت به المواقع السلفية ونشرته، ما وصفه بـ"ترديد البعض ما يقولون من إفك وبهتان بلا بينات، وانجرار عشرات الدعاة خلف الإخوان، مؤكدًا أنهم لابد لهم أن يفيقوا، لأنهم لا يتعلمون إلا أصول التكفير والتبديع والحكم بالنفاق، وبيع الدين وخيانة الله ورسوله.

وتساءل برهامي: "أين يا عباد الله بيع الدين، هل تؤخذ الأمور بالظنون والأوهام، أين الحق الذي صرنا نقول عنه إنه باطل، أين التنازل عن أي قضية من قضايا التوحيد والإيمان"، مضيفًا: "حتى قضية ولاية الأمر؛ لم نقل بولاية الأمر إلا لمن يقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين، ولكننا نوجب مراعاة المصالح والمفاسد، والتعامل مع الواقع بما يحققه جلب أعظم الحسنات ولو فاتت أدناها، ودفع أعظم المفسدتين ولو حصلت أدناهما، بعلم بحقيقة الموازنات الشرعية وعلم بحقائق الواقع دون أوهام".