أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

عاجل| تحريك أوتوبيس النقل العام الذي انفجرت قنبلة مدينة نصر أثناء مروره

Google+ Print
عاجل| تحريك أوتوبيس النقل العام الذي انفجرت قنبلة مدينة نصر أثناء مروره عاجل| تحريك أوتوبيس النقل العام الذي انفجرت قنبلة مدينة نصر أثناء مروره

كتب : سهيلة حامد منذ 12 دقيقة

الأوتوبيس الذي تأثر بالانفجار

تقوم الآن قوات الامن بتحريك أوتوبيس النقل العام الذي انفجرت القنبلة أثناء مروره أمام مجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر.

اخبار متعلقة

أبوحامد يطالب بإجراءات حاسمة ضد الإخوان لإصرارهم على توجيه عمليات إرهابية ضد الشعب

رئيس هيئة التأمين الصحي: لا وفيات في "انفجار مدينة نصر"

عماد جاد عن تفجير مدينة نصر: الإخوان سيفعلون كل ما في وسعهم لترويع المواطنين وإرباك المشهد

"الوطن" تنشر أسماء المصابين الخمسة في تفجير "مدينة نصر"

بالصور| قوات الأمن تمشط منطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة

سويلم: انفجار اليوم هدفه ترويع الشعب ومنع نزوله للاستفتاء على الدستور

عاجل| تعليقا على انفجار "مدينة نصر".. فاضل سليمان: بدأ سيناريو الجزائر.. و90% من ركاب الأتوبيس إخوان

عاجل| وفاة شخص وإصابة أربعة جراء انفجار عبوة ناسفة بـ"مدينة نصر"

عاجل| الحماية المدنية: لا خسائر حتى الآن في انفجار الخليفة الظاهر بـ"مدينة نصر"

عاجل| انفجار أمام مجمع مدارس "الملك فهد" بمدينة نصر

عاجل| الداخلية: الانفجار تسبب في إصابة 5 مواطنين نتيجة تطاير زجاج أتوبيس نقل عام

عاجل| "الوزراء" تعليقا على انفجار مدينة نصر: ماضون قدما لتحقيق خارطة الطريق

عاجل| النيابة تنتقل إلى مدينة نصر لمعاينة مكان الانفجار

عاجل| "الحماية المدنية" تناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن الأجسام المشتبه فيها

عاجل| الصحة: 5 مصابين في تفجير أتوبيس مدينة نصر ولا وفيات

عاجل| خبراء المفرقعات يبطلون مفعول قنبلة ثانية بـ"مدينة نصر"

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية