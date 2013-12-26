عاجل| تحريك أوتوبيس النقل العام الذي انفجرت قنبلة مدينة نصر أثناء مروره

كتب : سهيلة حامد منذ 12 دقيقة
تقوم الآن قوات الامن بتحريك أوتوبيس النقل العام الذي انفجرت القنبلة أثناء مروره أمام مجمع مدارس الملك فهد بمدينة نصر.
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