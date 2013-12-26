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إجراءات أمنية مشددة على الكنائس بشمال سيناء تزامنا مع احتفال الأقباط بأعيادهم

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إجراءات أمنية مشددة على الكنائس بشمال سيناء تزامنا مع احتفال الأقباط بأعيادهم إجراءات أمنية مشددة على الكنائس بشمال سيناء تزامنا مع احتفال الأقباط بأعيادهم

كتب : محمد مقلد منذ 29 دقيقة

قال مصدر أمني بشمال سيناء، إنه في ظل المعلومات الواردة باحتمال استهداف الكنائس، مع احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قامت مديرية أمن شمال سيناء بتشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اشترك فيها إدارة البحث الجنائي وقوات الأمن والدوريات الأمنية المدرعة، لفحص العقارات المحيطة والمطلة على الكنائس.

وأكد المصدر، أنه تم تمشيط جميع الكنائس بالمحافظة والمنازل والأبنية المحيطة بها باستخدام أجهزة حديثة للبحث عن المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة على أعلى مستوى؛ للبحث عن أي عبوات ناسفة أو ألغام لاستهداف الكنائس والأخوة الأقباط خلال أعيادهم.

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