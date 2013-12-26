أسقف ملوي يرافق محافظ المنيا خلال تفقده منطقة آثار كوم ماريا

كتب : إسلام فهمي وخديجة العادلي منذ 27 دقيقة

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، المناطق الأثرية بمنطقة كوم ماريا بمركز ملوي، في إطار متابعة خطة تنفيذ مشروع المزار السياحي للعائلة المقدسة بالمحافظة لتنمية وتنشط الحركة السياحية.

استقبل المحافظ، خلال الزيارة، الأنبا ديمتريوس مطران ملوي، الذي أوضح أن المنطقة تعد من أهم المناطق الدينية في العالم وتشهد احتفالات خلال شهري يناير ويوليو في ذكرى رحيل العائلة المقدسة، بحضور الآلاف من جميع أنحاء العالم.

ثم تفقد المحافظ، أعمال رصف الطريق السياحي، شرق مدينة ملوي حتى منطقة تل العمارنة الأثرية، والذى يمتد بطول7 كيلو، وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية.

أوضح المحافظ أن الترويج السياحي لمحافظة المنيا، يأتي ضمن أهم الاعتبارات في الفترة الحالية، خاصة أن المحافظة تمتلك آثار 6 عصور تاريخية، مشيرا إلى أنه تم تكثيف العمل للانتهاء من محور بني مزار، والذي سيربط المحافظة بطريق رأس غارب والغردقة، ليكون أحد أهم الطرق السياحية في مصر ويزيد من أعداد المترددين على المحافظة.