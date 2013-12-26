الإخوان يحرقون سيارة عليها صورة للسيسى بالمنوفية

حالة من الذعر انتابت اهالى قرية مليج التابعة لمركزشبين الكوم صباح اليوم بعدما اشتعلت النيران في إحدى سيارات السرفيس بالقرية أمام المقابر عليها صورة الفريق السيسى.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إخطارا من النقيب محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم باشتعال النيران في سيارة أجرة ملك عماد محمد عبد الحميد والذي اتهم سامي طه شرف وصلاح عبد العاطي المنتميين لجماعةالاخوان بإضرام النيران فيها لحملها صورة الفريق أول السيسى وعبارات “السيسي للرحلات”.

وانتقلت القوات الأمنية على الفور إلى القرية واستطاعت احتواء الموقف وتهدئة الاهالى الذين كانوا في حالة غضب شديدة من الواقعة وتم عمل كردون أمني بالقرية وتم تحرير محضر بالواقعة.