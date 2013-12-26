ضبط 6 من أعضاء الإخوان بحوزتهم نسخ لدستور2012 بالمنوفية ‎

شنت مديرية امن المنوفية بدائرة قسم شبين الكوم ومركزى أشمون – شبين الكوم – الشهداء “، بالاشتراك مع فرع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطنى بالمنوفية وقوات الأمن المركزى حملة أمنية لضبط العناصر المنتمية لجماعة الاخوان المحظورة ؛ والتى وردت معلومات بتورطهم فى أعمال التحريض والعنف .

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 من قيادات الجماعة الإرهابية وبحوزتهم 4 كتابًا لدستور 2012 ، 4 كراتين بداخلها إشارات رابعة وخوذة وواقى ونبلة وجراب للطلقات وصديرى فوسفورى ومقص حديدى وكمية من الماسكات والبوسترات للرئيس المعزول وصور مدون عليها ” مجزرة الحرس الجمهورى ” وهم، مجدى فضل محمد أبو طالب 52 سنة مدرس على ذمة المحضر رقم 5961 إدارى قسم شبين وطارق على محمد يونس 50 سنة موظف ر على ذمة المحضر 6798 إدارى شبين الكوم وعبد السلام إبراهيم عبد السلام 47 سنة ومقيم بمدينة شبين الكوم على ذمة المحضر رقم 6077 إدارى قسم شبين وأيمن ماهر عبد العزيز مليجى 28 سنة إدارى بالمنطقة الأزهرية واحمد فتحى زكى السروى 18 سنة طالب ومازن ماهر مليجى 40 سنة إدارى بالأوقاف وجميعهم مقيمين بحى ميت خاقان.