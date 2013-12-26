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الداخلية: خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول قنبلة ثانية كانت مجهزة للانفجار باستخدام ريموت كنترول

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الداخلية: خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول قنبلة ثانية كانت مجهزة للانفجار باستخدام ريموت كنترول الداخلية: خبراء المفرقعات أبطلوا مفعول قنبلة ثانية كانت مجهزة للانفجار باستخدام ريموت كنترول

اللواء هاني عبد اللطيف – المتحدث باسم وزارة الداخلية

قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم الداخلية في تصريحات لاونا ، إن خبراء المفرقعات مازالوا يفحصون آثار الانفجار الذي وقع صباح اليوم بأتوبيس بمدينة نصر ،مشيرا إلى أنه كان هناك عبوة ثانية موجودة بموقع الانفجار،كان قد أبطل خبراء المفرقعات مفعولها  ، و كانت معدة بريموت كنترول و جاهزة للانفجار وقت فحص الخبراء لآثار الانفجار نتيجة الأولى .

و أشار عبد اللطيف إلى أن العبوة التي تسببت في انفجار الاتوبيس كانت مزروعة بالجزيرة الوسطى بشارع مصطفى النحاس ،و أدت لإصابة 5 أشخاص ،من بينهم إصابة خطيرة بالعين ،و قد تم نقل المصابين للمستشفيات لتلقي العلاج .

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