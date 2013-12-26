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مطارالأقصر يستعد لاستقبال آشتون برفقة أسرتها..اليوم

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مطارالأقصر يستعد لاستقبال آشتون برفقة أسرتها..اليوم مطارالأقصر يستعد لاستقبال آشتون برفقة أسرتها..اليوم

ميناء الأقصر

قال الكابتن محمود العربي مدير مطار الأقصر الدولي أن كاثرين آشتون، الممثل الأعلي للسياسة الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوروبى ستصل في تمام الثانية عشر ليلاً برفقة زوجها و3 من أولادها لقضاء إجازة رأس السنة وسط معالم الأقصر الأثرية.

وقال العربي أنه من المقررمغادرة آشتون مطار الأقصر علي متن الطائرة التي ستتحرك في الثانية ظهرالأحد المقبل مشيراً إلي أن المطار استعد للزيارة باتخاذ كافة التدابير اللازمة .

ورحب العربي بالزيارة وقال أنها ستكون بمثابة الدعاية المجانية للمزارات السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر .

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