طرح وثيقة تأمين للقضاة المشرفين على الاستفتاء بقيمة 100 ألف جنيه

كتب : محمود الجمل منذ 31 دقيقة

كشف الدكتور عادل موسى، رئيس شركة مصر للتأمين، عن إعداد الشركة وثيقة تأمين خاصة بقيمة 100 ألف جنيه على حياة القضاة ضد أخطار الوفاة أو العجز الكلى، خاصة القضاة المشرفين على عمليات الاستفتاء على الدستور الجديد يومى 14 و15 يناير المقبل. وقال «موسى»، لـ«الوطن»، إن الوثيقة التأمينية ضد أخطار الوفاة أو العجز الكلى على كل قاض من القضاة المشرفين على استفتاء الدستور تقدم من خلالها التغطية والحماية التأمينية منذ خروج القاضى من منزله يومى الاستفتاء حتى عودته إليه نهاية اليوم فى حالة الوفاة الناتجة عن الحوادث أيا كان نوعها أو أخطار العجز الكلى بنسبة 75%. وأضاف «موسى» أنه من المقرر توقيع العقد النهائى للوثيقة اليوم الخميس مع الهيئات القضائية المختلفة سواء أندية القضاة ومجلس الدولة وغيرها من المؤسسات الراعية لنشاط القضاة. من جانبه أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى يبحث الاتفاق على وثيقة تأمين على كل قاض وعضو نيابة عامة سيشارك فى الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المزمع إجراؤه يومى 14 و15 يناير المقبل.