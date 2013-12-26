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عاجل| "الوزراء" تعليقا على انفجار مدينة نصر: ماضون قدما لتحقيق خارطة الطريق

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عاجل| "الوزراء" تعليقا على انفجار مدينة نصر: ماضون قدما لتحقيق خارطة الطريق عاجل| "الوزراء" تعليقا على انفجار مدينة نصر: ماضون قدما لتحقيق خارطة الطريق

كتب : محمد عاشور منذ 24 دقيقة

السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزاء

قال السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزاء، إن وزراة الداخلية تعرف على أسباب وتطوات الحادث الإرهابي، الذي وقع منذ قليل، في شارع مصطفى النحاس بمدينة نصر.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "أون تي في"، قائلًا: "ماضون قدمًا في طريقنا في الاستفتاء وخارطة الطريق، وتحقيق الأمن والاستقرار".

وشدد صلاح، على أن قرار إدارج جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية، سيتم تطبيقه كما جاء بكل حسم، مشيرًا إلى أن هناك فارق في نوعية العمليات التي تقوم بها الإخوان أو الجماعات المنبثقة منها، مثل "أنصار بيت المقدس"، لافتًا إلى أنه كان من الواجب التحرك بسرعة؛ لتوصيل رسالة سياسية مفادها "أن الدولة لا تقف صامتةً أمام هذه الأفعال، كما أنها في حالة مواجهة وتصدي للإرهاب".

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