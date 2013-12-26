عاجل| الداخلية: الانفجار تسبب في إصابة 5 مواطنين نتيجة تطاير زجاج أتوبيس نقل عام

كتب : محمد بركات وأسماء بدوي منذ 23 دقيقة

وزارة الداخلية

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا عن انفجار العبوة المحلية الصنع بالجزيرة الوسطى بتقاطع شارعي يوسف عباس ومصطفى النحاس بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقرب من المدينة الجامعة لطلبة جامعة الأزهر.

وأضاف بيان الداخلية، أن الانفجار تسبب فى تهشم زجاج أحد أتوبيسات هيئة النقل العام، الذي تصادف مروره بمنطقة الحادث، وأسفر تطاير الزجاج عن إصابة عدد 5 مواطنين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضافت الداخلية في بيانها، أن قوات الحماية المدنية انتقلت لموقع الحادث، وتم تطويق المنطقة وتمشيطها حيث تم اكتشاف عبوة أخرى داخل إحدى لوحات الإعلانات الزجاجية بذات المنطقة مزودة بريموت كنترول للتفجيرعن بعد، لافتة إلى أن تم التعامل معها ونجحت في إبطال مفعولها، مع وتواصل أجهزة الحماية المدنية والأدلة الجنائية جهودها لفحص موقع الحادث.

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