ضبط 3 حمساويين يحملون 2 مليون جنيه من «الإخوان» إلى «أنصار بيت المقدس»

القبض على «حمساوى» قبل «تفخيخ» سيارته فى سيناء.. وتدمير مزرعة يمتلكها «المنيعى»

كتب : أحمد عبدالعظيم ومحمد مقلد منذ 15 دقيقة

قالت مصادر سيادية مسئولة إن القوات المسلحة ضبطت 3 عناصر تابعين لحركة حماس، وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر بنحو مليونى جنيه، وذلك أثناء خروجهم من أحد الأنفاق برفح، متجهين إلى قرية المهدية لدعم تنظيم أنصار بيت المقدس بالمال. وأوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية مع العناصر أثبتت حصولهم على الأموال من التنظيم الدولى للإخوان ورجال أعمال إخوان بالخارج، وحوّلت إلى حسابات بنكية فى فلسطين، وتسلمها عناصر حماس لضخها إلى سيناء، تحت إشراف الدكتور محمود عزت، القيادى الإخوانى المقيم فى غزة. وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية كشفت أيضاً تمويل عدد من المجموعات التكفيرية بسيناء منذ عزل محمد مرسى وحتى الآن، بمبلغ يقدر بـ30 مليون جنيه. وقال العقيد أحمد على، المتحدث العسكرى: إن القوات تمكنت من القبض على جمعة خميس بريكة، فلسطينى ينتمى إلى حركة حماس، بلا إقامة، ومعه سيارة «مرسيدس» تحمل لوحات شمال سيناء، واعترف باعتزامه تفجيرها بأحد المواقع الأمنية، وأضاف المتحدث أنه جرى ضبط أحمد عزمى حسن، أحد العناصر التكفيرية الخطرة بالعريش، وأسامة أحمد عاشور بدوى أحد ممولى التكفيريين. وأسفرت حملة مشتركة للجيش والشرطة عن تدمير 28 عشة و14 منزلاً، خاصة بالعناصر التكفيرية تستخدمها كنقاط انطلاق لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وواصلت القوات استهداف أوكار تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وتمكنت من تدمير منزل ومزرعة يمتلكهما شادى المنيعى، القيادى بالتنظيم، بقرية المقاطعة، جنوب الشيخ زويد. واستُشهد أمس المواطن حسين عواد سلام، 45 عاماً، برصاص عناصر إرهابية، فى اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش والشرطة وعناصر تكفيرية، على طريق سيدوت برفح، فى شمال سيناء أمس، وأصيب عبدالمنعم طه عيد، 33 عاماً، وجمال فتوح مرسى، 26 عاماً، أثناء وجودهما بالمصادفة لاستقلالهما الأوتوبيس فى موقع الاشتباكات. وداهمت قوات الجيش الثانى بؤراً إجرامية غرب القناة، وألقت القبض على 60، منهم 34 إخوانياً، وفى بورسعيد عثرت القوات على 7 دانات قاذف صاروخى «RPG - 7 - 5» وعبوة دخان وطلقة إشارة بجوار قسم شرطة الضواحى.