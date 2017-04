بالصور.. احتفالات النجوم بالكريسماس

حصد "سيدتي نت" مجموعة من الصور التي نشرها النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، والتي تخص احتفالاتهم بذكرى الميلاد المجيد، الذي يصادف ليلة 25 ديسمبر من كل عام، خاصة في عبر صفحاتهم في تويتر وإنستغرام، و قد استغل الجميع هذه الفرصة للتعبير عن أمنياتهم بالخير والسلام لجميع العالم ليبثوا من خلالها أطيب وأرق الأمنيات.

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة الشبابة نانسي عجرم في صورة تجمعها وأسرتها المكونة من زوجها وطفلتيها وصورة أخرى لابنتها الصغرى بجانب الهدايا. وكانت تغريدتها الخاصة بالعيد: Good morning!!! Merry Christmas to each one of you! Wishing you health, love and happiness..

إليسا

الفنانة إليسا كان لها ثلاث صور مميزة أحدها مع الأسرة والأخرى مع الطفلة آية والثالثة مع كلبها المحبوب، وقد نشرت تلك الصور متمنية ميلاداً مجيداً للجميع.

عاصي الحلاني

أما الفنان عاصي الحلاني فقد ظهرت له صورة واحدة تجمعه بزوجته وابنتيه وابنه وصورتين أخريين له مع الأصدقاء وكانت تغريدته: Celebrating christmas with the best gift that god gave me my beautiful family

جويل

الإعلامية وخبيرة التجميل جويل ماردينيان نشرت صورة عائلية تجمعها بزوجها وابنها وابنتها متمنية ميلاداً مجيداً للجميع.

يارا

الفنانة يارا اكتفت بنشر صورة قالب الكيك الذي يضم صورتها مع شجرة الميلاد وكتبت: صباح الخير والعيد وميلاد المحبة والسلام والخير على الأرض يا رب.

غادة عبد الرازق

الفنانة المصرية غادة عبد الرازق نشرت صورة واحد لها مع شجرة الميلاد من دون أن تكتب أي تعليق.

أحلام

بالنسبة للفنانة أحلام نشرت صورة تجمعها بزوجها مبارك الهاجري وهو يصطحبها في جولة على الدراجة النارية في شوارع تركيا بمناسبة الميلاد. وعلقت على الصورة كاتبة: اليوم كانت أحلى جولة في حياتي مع حبيبي الله لايحرمني منك.

أنابيلا هلال

أما عن الإعلامية أنابيلا هلال فقد نشرت مجموعة من الصور تخصها وأسرتها مع زوجها وهو يرتدي رداء العمل.

ديانا حداد

الفنانة ديانا حداد اكتفت بنشر صورة ترتدي فيها قبعة سانتا كلوز من تصميمها الخاص معلقة: مساء الخير والأيام الجديدة والناس اللي محتفلين اليوم إن شاء الله أيامكم كلها أفراح وأيام مجيدة.

دوللي شاهين

ظهرت الفنانة دوللي شاهين بصورة تجمعها مع طفلتها وهما ترتديان ملابس بابا نويل بجانب الشجرة، وقد تمنت للعالم ميلاداً مجيداً.

ماجدة الرومي

الفنانة ماجدة الرومي نشر لها معجبوها صورتين ظهرت في إحداهما تحمل فيها طفلة صغيرة والأخرى وهي تغني في احتفالات العيد.

مايا نصري

الفنانة مايا نصري ظهرت بصورة واحدة مع رضيعتها وشجرة الميلاد وأخرى مع الفنان جورج خباز متمنية ميلاداً مجيدها لأهلها وأصدقائها.

ميريام فارس

ظهرت الفنانة الاستعراضية ميريام فارس بصورتين إحداهما وهي ترتدي ملابس البابا نويل والأخرى بجانب شجرة الميلاد.

نادين الراسي

الفنانة نادين الراسي ظهرت بصورة مع روبير معلوف وصورة أخرى مع العائلة.

يوسف ونيكول

ظهر الثنائي يوسف الخال وزوجته نيكول سابا في صورة تجمعها سوياً في صفحة كل منها على حساباتهما في تويتر.

باميلا الكيك

أطلت الفنانة الشابة باميلا الكيك في صورة واحدة بفستان أحمر وتاج من الزهور متمنية للجميع أطيب التماني في تغريدتها: I wish you Serenity that calms you in the hardest times, Success in every facet of your lives,

رزان مغربي

بالنسبة للإعلامية والممثلة رزان مغربي فقد ظهرت بصورة واحدة أيضاً ترتدي بها قبعة سانتا وتمنت من خلالها الفرح للجميع بمناسبة الأعياد.

رولا سعد

ظهرت الفنانة رولا سعد بصورة واحدة ترتدي بها فستاناً أبيضاً وتعلق كاتبة: hii dears <3 MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR ميلاد مجيد وسعيد وينعاد عالجميع بالخير والمحبة والسلام آمين.

سيرين عبد النور

الفنانة سيرين عبد النور ظهرت في صورة تجمعها مع بابا نويل وطفلتين مع شجرة الميلاد وكتبت: #ميلاد_مجيد للجميع ويا رب بعتلنا هدية لوطنا العربي غالية علينا كتير وهي السلام #لبنان.

وسام وماجي

أما عن الفنانان وسام صباغ وماجي بو غصن فقد تألقا بصورة جمعتهما مع أحد الأطفال وبابا نويل أمام شجرة الميلاد.