ما هي أفضل عشرة أفلام لعام 2013 بحسب النقّاد والـ American Film Institute؟

المرتبة العاشرة يحتلها فيلم The Wolf of Wall Street للمخرج Martin Scorsese والمرشح حالياً لجائزتي Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Leonardo Di Caprio في فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية.

المرتبة التاسعة يحتلها فيلم Saving Mr. Banks للمخرج John Lee Hancock والمرشحة عنه الممثلة Emma Thompson لجائزة Golden Globe كأفضل ممثلة في فئة الأفلام الدرامية.

المرتبة الثامنة يحتلها فيلم Nebraska للمخرج Alexander Payne والمرشح لخمس جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وممثل لـ Bruce Dern وأفضل ممثلة لـ June Squibb عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وأفضل مخرج لـ Alexander Payne وأفضل سيناريو لـ Bob Nelson.

المرتبة السابعة هي من نصيب فيلم Inside Llewyn Davis للمخرجين Ethan Coen و Joel Coen والمرشح لثلاث جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Oscar Isaac عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وأفضل أغنية.

المرتبة السادسة هي لفيلم Her للمخرج Spike Jonze والمرشح حالياً لثلاث جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Joaquin Phoenix عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وأفضل سيناريو لـ Spike Jonze.

المرتبة الخامسة هي من نصيب فيلم Gravity للمخرج Alfonso Cuaron والمرشح حالياً لأربع جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثلة لـ Sandra Bullock وأفضل مخرج لـ Alfonso Cuaron وأفضل موسيقى لـ Steven Price.

المرتبة الرابعة هي لفيلم Fruitvale Station للمخرج Ryan Coogler غير المرشح لجوائز الـ Golden Globe والفائز بـ 27 جائزة أبرزها جائزة أفضل مخرج صاعد من الـ Boston Society of Film Critics و National Board of Review وجائزة الجمهور في الـ Sundance Film Festival.

المرتبة الثالثة يحتلها فيلم Captain Phillips للمخرج Paul Greengrass والمرشح لأربع جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Tom Hanks وأفضل ممثل في دور مساعد لـ Barkhad Abdi عن فئة الأفلام الدرامية وأفضل مخرج لـ Paul Greengrass.

المرتبة الثانية هي من نصيب فيلم American Hustle للمخرج David O. Russell والمرشّح لسبع جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثلة لـ Amy Adams وأفضل ممثل لـ Christian Bale وأفضل ممثلة في دور مساعد لـ Jennifer Lawrence وأفضل ممثل في دور مساعد لـ Bradley Cooper عن فئة الأفلام الكوميدية أو الموسيقية وكأفضل مخرج وسيناريو لـ David O. Russell.

أما المرتبة الأولى كأفضل فيلم لعام 2013 حسب معهد الفيلم الأمريكي ومعظم النقّاد في أميركا فهي من نصيب فيلم Twelve Years a Slave للمخرج Steve McQueen والمرشّح أيضاً لسبع جوائز Golden Globe كأفضل فيلم وأفضل ممثل لـ Chiwetel Ejiofor وأفضل ممثلة في دور مساعد لـ Lupita Nyong'o وأفضل ممثل في دور مساعد لـ Michael Fassbender عن فئة الأفلام الدرامية وكأفضل مخرج لـ Steve McQueen وأفضل سيناريو لـ John Ridley وأفضل موسيقى لـ Hans Zimmer.