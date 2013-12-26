عاجل| "الحماية المدنية" تناشد المواطنين سرعة الإبلاغ عن الأجسام المشتبه فيها

كتب : محمد عاشور منذ 42 دقيقة

صورة ارشيفية

قال اللواء، ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية، إن مصؤر تسير في خطى ثابتة ضد الإرهاب.

ونشد عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مباشر من العاصمة"، المواطنين بالإبلاغ عن أي جسم مشتبه فيه، والابتعاد عن أماكن التفجيرات بعد وقوعها لمساعدة قوات الحماية المدنية للقيام بعملهم.

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