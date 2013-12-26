ضبط 3 من قيادات «الإخوان» بقنا بينهم نقيب المهندسين وأمينان لـ«الحرية والعدالة»

تمكّنت قوات الأمن بمركزي قنا وفرشوط بالتعاون مع الأمن الوطني، من ضبط 3 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة إثارة الرأي العام والدعوة للعنف والمظاهرات، والتحريض ضد الجيش والشرطة، والدعوة لتعطيل الاستفتاء.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محمد عثمان، مدير المباحث الجنائية، بضبط 3 من قيادات الإخوان بمركزي قنا وفرشوط، لدعوتهم لتعطيل الاستفتاء.

كانت حملة من قوات أمن المديرية بمعاونة مباحث مركز قنا وفرشوط، قد تمكنت من ضبط أمين حزب الحرية والعدالة بفرشوط، أشرف البرادعي، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر بحقه من النيابة العامة بناءً على تحريات الأمن الوطني بالتحريض على العنف وكتابة شعارات مناهضة للشرطة والجيش.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحمد محمد حسن، أمين حزب الحرية والعدالة بقنا، ومحمد عبدالهادي، نقيب المهندسين بقنا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف والدعوة لتنظيم الاعتصامات والمظاهرات لتعطيل الاستفتاء على الدستور.