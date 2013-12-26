بلدية دبي تكرم فريق «تحسين تراخيص المباني

كرم المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي أعضاء فريق التنافسية الدولية (فريق تحسين إجراءات تراخيص المباني) وذلك في حفل أقيم بفندق الإنتركونتننتال فيستفال سيتي بحضور عدد من المسؤولين ومساعدي المدير العام وممثلي الجهات الحكومية.

وأكد لوتاه على أن مدينة دبي نجحت في إيجاد مكان لها على الساحة العالمية وفرضت نفسها نموذجا لقوة الإرادة والإصرار على النجاح بين الدول المتقدمة، وأعظم نجاح للدولة هو الفوز الباهر لها في استضافة معرض إكسبو 2020، وأضاف بأن بلدية دبي شرفها أيضا حصول فريق التنافسية على المركز الخامس عالميا في محور تحسين إجراءات تراخيص البناء، معربا عن فخره بهذا التقدم حيث كانت في السابق في المركز الثالث عشر.

وأضاف بأن هذا التقدم استحق الفريق على إثره الفوزَ بجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية والحصول على جائزة أفضل خدمة حكومية مشتركة على مستوى إمارة دبي.

وخلال الحفل كرم لوتاه أعضاء فريق التنافسية الدولية بمناسبة حصولهم على المركز الخامس عالميا في محور تحسين إجراءات تراخيص البناء، وضم الفريق كلا من المهندس خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ومروان عبدالله ومحمد أحمد صالح وقرشي الشيخ عبد الغني من إدارة المباني، وعبيد سيف الفلاسي وأحمد عباس التوجري وخليفة علي وغسان محمد من هيئة كهرباء ومياه دبي، وجمال احمد وإبراهيم سعيد من الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعبدا لله عبد الرحمن فكري وخالد عبد الكريم، وبتروبوتوكوفيك من هيئة الطيران المدني، وحامد الفهيم ونصر عكيله من هيئة الطرق والمواصلات وحسن علي حسن من دائرة التنمية الاقتصادية وفوزية عبد الكريم وعبدا لله راشد المهيري ومضر سالم عبدالعال من مؤسسة الإمارات للاتصالات، وإسماعيل علي البستكي وسهيل عبدالله لطفي ومهيار قاعود من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

تتويج

وأضاف لوتاه بأن هذا الإنجاز يأتي كتتويج لمجهود بلدية دبي ومعها فريق العمل من الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في تقديم الخدمة، حيث قامت البلدية ومنذ عام 2010 بتشكيل فريق عمل به 8 دوائر حكومية معنية بتراخيص البناء تحت مسمى لجنة " تحسين إجراءات ترخيص أعمال البناء في إمارة دبي"، ونتيجة للدعم المباشر من قيادة حكومة دبي والمجلس التنفيذي ومجلس الإمارات للتنافسية، تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في محور " سهولة استخراج تراخيص البناء" من المركز 54 في عام 2009 إلى المركز 27 ثم 26 ثم 14 ثم 13 في عام 2013 على التوالي وفي التقرير الأخير لعام 2014 احتلت المركز رقم 5 على مستوى العالم.

وذكر بأن عملية الترخيص حسب مفهوم البنك الدولي تشمل جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء مبنى متكامل، من مرحلة الحصول على خارطة الأرض والتقديم لشهادات عدم الممانعة وتقديم المخططات والحصول على رخصة البناء ومن ثم متطلبات العمل بالموقع والإشراف عليه والحصول على شهادة الانجاز و إجراءات طلب توصيل الخدمات وأخيراً التوصيل النهائي للخدمات.

وبناء عليه تم تشكيل اللجنة من جميع الدوائر المعنية بعملية الترخيص، من بلدية دبي و هيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للدفاع المدني وهيئة دبي للطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة الإمارات للاتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

بحث التعاون مع كوريا

استقبل المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بمكتبه يوم أمس سيونغدو آن قنصل عام كوريا الجنوبية في الإمارة، وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات التي يقوم بها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للبلدية للتشاور في الأمور ذات العلاقة بين الطرفين في مجالات العمل بما يدعم أطر التعاون والمصلحة المشتركة.

و تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين بلدية دبي وقنصلية كوريا الجنوبية وتم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات والتعاون في مختلف المجالات التي تنفع المجتمع وأفراده.

و رحب المهندس لوتاه بالقنصل الكوري وتمنى له التوفيق في مجال عمله، وأكد على ضرورة التواصل والترابط بين الجهتين، وتعزيز العلاقات بما يخدم المصلحة المشتركة مشيرا إلى أن بلدية دبي تجمعها مع مدينة بوسان الكورية اتفاقية توأمة وهناك العديد من مجالات الاستفادة المشتركة بين المدينتين في مجال أفضل التجارب والممارسات المطبقة في مجالات العمل البلدي.

من جانبه أشاد قنصل كوريا الجنوبية بالتنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي في فترة زمنية قياسية جعلتها محط أنظار المستثمرين ورجال الأعمال والسياح، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.