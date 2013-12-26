أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"بيوت الشباب" تستقبل وفود ملتقى "الجمعيات الشبابية العربية بالأقصر"

Google+ Print
"بيوت الشباب" تستقبل وفود ملتقى "الجمعيات الشبابية العربية بالأقصر" "بيوت الشباب" تستقبل وفود ملتقى "الجمعيات الشبابية العربية بالأقصر"

بدأت جمعية بيوت الشباب المصرية، مساء أمس الأربعاء، فى استقبال الوفود العربية المشاركة فى ملتقى قيادات الشباب العربية بالأقصر خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الجارى من دول "الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية ، ومملكة البحرين، وقطر، وتونس، وليبيا، والجزائر، والأردن، والسودان، وفلسطين، ولبنان"، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الدولة لشئون الشباب، وبحضور محافظ الأقصر وممثل عن جامعة الدول العربية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد العربى لجمعيات بيوت الشباب.

وقال أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، لـ"اليوم السابع" إن حضور تلك الدول يدعم مكانة فى مجال حركة بيوت الشباب، التى بدأت تعود بعد غياب طويل عقب ثورة يناير.

وأضح أن اختيار مدينة الأقصر كونها قبلة السياحة المصرية وتشجيع وفود السياحة العربية للاستمتاع بآثار الأقصر، فضلا عن أن جمعية بيوت الشباب المصرية أحد أهم أعمدة سياحة الشباب الذين يمثلون أكثر من 40% من حركة السياحة الداخلية والعالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر