"بيوت الشباب" تستقبل وفود ملتقى "الجمعيات الشبابية العربية بالأقصر"

بدأت جمعية بيوت الشباب المصرية، مساء أمس الأربعاء، فى استقبال الوفود العربية المشاركة فى ملتقى قيادات الشباب العربية بالأقصر خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر الجارى من دول "الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وقطر، وتونس، وليبيا، والجزائر، والأردن، والسودان، وفلسطين، ولبنان"، تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز، وزير الدولة لشئون الشباب، وبحضور محافظ الأقصر وممثل عن جامعة الدول العربية ورئيس وأعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد العربى لجمعيات بيوت الشباب.

وقال أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية، لـ"اليوم السابع" إن حضور تلك الدول يدعم مكانة مصر فى مجال حركة بيوت الشباب، التى بدأت تعود بعد غياب طويل عقب ثورة يناير.

وأضح أن اختيار مدينة الأقصر كونها قبلة السياحة المصرية وتشجيع وفود السياحة العربية للاستمتاع بآثار الأقصر، فضلا عن أن جمعية بيوت الشباب المصرية أحد أهم أعمدة سياحة الشباب الذين يمثلون أكثر من 40% من حركة السياحة الداخلية والعالمية.