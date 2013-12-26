حركة وعى :الإخوان لن ترى النور مرة أخرى

أعلنت حركة وعى للتثقيف السياسى، عن قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية يحذر التعامل معها، مضيفة أن الجماعة خلفت الكثير وراءها الذى يجعلها لن ترى النور كفصيل سياسى مرة أخرى، ولا يوجد بابّ للمصالحة أو العفو عن دماء المصريين، والجنود التى تسيل بشكل يومى بداء من أرض سيناء وختاماّ بتفجير المنصورة.

ومن جانبه، قالت شيماء العربى، المتحدثة باسم الحركة، إن قرار الحكومة جعلت من جماعة الإخوان عبرةّ لمن يخون ولا يضع بلده وحمايتها فوق أى اعتبار، مضيفة أن مصر شهدت الإرهاب الأسود الذى عاشت فيه بسبب جماعات متطرفة تسعى وراء الكرسى لا من أجل الوطن.