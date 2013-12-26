العلاج الموجه يحقق نسب شفاء عالية فى علاج أورام الثدى تصل لـ70%

أثبتت الدراسات أن استخدام عقار "افينيتور" مع العلاج الهرمونى "أرومازين" أثبت فعاليته فى علاج أورام الثدى لدى السيدات فى الفترة ما بعد انقطاع الدورة، فقد أثبت فعاليته فى معدل الخلو من المرض عن العلاج الهرمونى فقط.

وأكد الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، أن أورام الثدى وبدراسة التغيرات الجينية لدى هؤلاء المرضى وجد أن عدم وجود تغيرات جينية يساهم فى العلاج وارتفاع معدل المعيشة عن وجود تغيرات جينية متعددة، وهذا يعتبر نوعا من أنواع العلاج الحديث، الذى من الممكن استخدامه لدى المرضى الرافضين للعلاج الكيميائى، لذلك فهذا العلاج "الافينيتور" يعتبر من العلاجات الموجهة لهذا النوع من المرض ولكن يبقى لنا دراسة تحليلية لمعرفة اختيار المريض الأمثل لهذا النوع من العلاج.

وتحتل أورام الثدى المرتبة الأولى فى السيدات، والثامنة فى الرجال، ولكن طفرة فى علاج أورام الثدى لدى السيدات، وذلك لاستخدام العلاج الموجه، وهو أكثر من خط علاجى لهؤلاء السيدات اعتماداً على التحاليل البيولوجية لهذا النوع من الأورام والعلاج الموجة يحقق نسب شفاء عالية جدا قد تصل إلى 70% عندما يعطى كعلاج مساعد مع العلاج الكيمائى والجراحى، وكذلك فى الأورام المنتشرة فى أى مكان فى الجسم بمعدلات تصل إلى 50%.