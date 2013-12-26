حبة البركة لتقوية الذاكرة والقضاء على آلام الظهر

حبة البركة ذات فوائد متعددة للجسم، فهى تمد الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية، عند إضافتها أو خلطها ببعض المواد الغذائية، فقد اشتهرت حبة البركة لدى العرب بفوائدها، إلا أنها من الناحية الطبية ذات قيمة كبيرة أيضا.

الدكتورة بسنت عزت، استشارى أمراض المناعة، توضح الفوائد العديدة لحبة البركة للجسم،مؤكدة أنها تزيل التوتر العصبى، ويمكن إضافتها إلى فنجان من القهوة أو الشاى لتزيل التوتر العصبى، كما أنها مفيدة فى القضاء على الخمول والكسل الذى يصاحب العديد من الأفراد، ويمكنها إمداد جسم الإنسان بالطاقة اللازمة عن طريق إضافتها لبعض العصائر الفريش، فهى تعمل على تقوية جهاز المناعة، ومعالجة العديد من الاضطرابات الجسدية.

وأضافت "بسنت"، أن حبة البركة قد تم صنع منها زيوت، تلك الزيوت يمكن استخدامها فى علاج حالات السعال والربو، كما يمكن وضع الزيت الخاص بحبة البركة مع ماء دافئ ليقوم الشخص بالاستحمام حتى تعطى الجسم نوعا من الراحة البدنية. وقد أجريت العديد من الأبحاث على فائدة إضافة حبة البركة للنعناع، فتم التأكد من أنها مفيدة للذاكرة، حيث تقوم بتقويتها، بجانب ذلك فالحبة نفسها مفيدة للقضاء على حصوات الكلى والمثانة، كما أنها مفيدة لعلاج الالتهابات التى نقابلها بين الفخذين.

وتوضح "بسنت" أن حبة البركة مفيدة للعديد من الأمراض الجلدية، كالبهاق والصدفية، بجانب أهميتها فى علاج التهابات القلب وآلام الظهر والروماتيزم، بجانب قدرتها على القضاء على الصداع.