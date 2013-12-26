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اليوم .. بوتين يشارك في الاجتماع الأخير للحكومة الروسية في عام 2013

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اليوم .. بوتين يشارك في الاجتماع الأخير للحكومة الروسية في عام 2013 اليوم .. بوتين يشارك في الاجتماع الأخير للحكومة الروسية في عام 2013

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يشارك اليوم “الخميس” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أخر اجتماع للحكومة الروسية في هذا العام الذي أوشك على الانتهاء لمناقشة مشروع البرنامج الفيدرالي “جنوب روسيا” للأعوام 2014 ـ 2020.

وتأمل الروسية أن يسهم تنفيذ هذا المشروع في تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتطوير الاقتصاد في شمال القوقاز الروسي، وتشجيع النشاطات الاستثمارية هناك، واستمالة رؤوس الأموال وخلق ظروف المعيشة الكريمة للمواطنين عبر توفير فرص عمل جديدة، وتأمين الامكانيات للحصول على التعليم، وإقامة مزيد من المرافق الصحية الحيوية.

وتشير وكالة أنباء “ايتار تاس” إلى أن بوتين سيركز على الملف الاجتماعي وتحديدا المسائل المتعلقة بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم سكان منطقة القطب الشمالي وما يعادلها من الأراضي، فيما يخص دفع بدلات الإنتقال إلى منطقة خرى، وكذلك توزيع المخصصات المالية في عام 2014 على المؤسسات الطبية وإنشاء مختلف مراكز العلاج.

كما سيبحث مجلس الوزراء مشروع القانون الفيدرالي الهادف إلى استكمال منظومة منح القروض.

وسيتناول الاجتماع بين بوتين والحكومة الروسية مشروع القانون الفيدرالي “حول تدارك المخالفات الجنائية في روسيا”.

وبالإضافة إلى ذلك سيبحث الوزراء بعض اللوائح التشريعية حول المصادقة على القوانين الفيدرالية، ومنها المصادقة على معاهدة “عمليات البحث والتحريات على مستوى بلدان رابطة الدول المستقلة”، و”الاتفاقية الحكومية الروسية ـالصينية” بشأن تسهيل تبادل زيارات مواطني البلدين، و”الاتفاقية الروسية ـ القرغيزية “بخصوص تطوير التعاون في مجال نقل وتوزيع وتسويق الغاز الطبيعي في قرغيزيا، والاتفاقية الموقعة بين روسيا وطاجيكستان “حول تعميق التعاون في مجال تصدير مشتقات النفط” إلى تلك الجمهورية.

أ  ش  أ

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