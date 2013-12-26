ليفربول في اختبار الـ100% مانشستر سيتي

يخوض ليفربول اختبار المنافسة الحقيقية على صدارة الدوري الإنجليزي عندما يذهب لمواجهة مانشستر سيتي مساء الخميس في ملعب الاتحاد.

ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وتعتبر المواجهة هي التحدي الحقيقي على قمة الدوري الإنجليزي قبل عطلة رأس السنة.

وكان بريندن رودجرز المدير الفني لليفربول قد صرح منذ أيام أن المرشح الأقوى للدوسم هو مانشستر سيتي.

وقال رودجرز "لديهم قائمة متكاملة وفريق رائع وموارد غير عادية".

سيتي 100%

ويمتلك مانشستر سيتي أرقاما قياسية هذا الموسم بعدما حقق الفوز بنسبة 100% على ملعبه حتى الآن ولم يخسر نقطة واحدة على ملعب الاتحاد.

وسجل سيتي 35 هدفا في ثمان مباريات على ملعبه حتى الآن وهو أكبر رقم في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من 50 عاما.

ولم يتوقف سيتي عن تسجيل أهدافا في كل المباريات التي خاضها على ملعبه لمدة 58 مباراة على التوالي منذ موسم 2011-2012.

سوبر سواريز

على الجانب الآخر، يدخل ليفربول اللقاء بقيادة نجمه لويس سواريز المتألق بشدة في الفترة الأخيرة.

وعلق مانويل بلليجريني المدير الفني لسيتي الأسبوع الماضي قائلا "مواجهة ليفربول صعبة، فسواريز صعب، إنه يعيش حالة غير عادية".

ويتصدر سواريز قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما سجل 19 هدفا في 12 مباراة هذا الموسم.

وأحرز المهاجم الأورجوياني 10 أهداف منذ بداية ديسمبر وهو رقم قياسي جديد في تاريخ أي لاعب في الدوري الإنجليزي.