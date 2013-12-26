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فالديز يعلن جاهزيته للعودة

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فالديز يعلن جاهزيته للعودة فالديز يعلن جاهزيته للعودة

(إفي) - أعلن حارس برشلونة الإسباني، فيكتور فالديز اليوم على حسابه بشبكة (تويتر) الاجتماعية جاهزيته للعودة للملاعب.

ويغيب اللاعب عن صفوف النادي الكتالوني منذ 19 نوفمبر الماضي للاصابة في مباراة جنوب أفريقيا وإسبانيا الودية في الساق اليمنى.

وكتب فالديز في تغريدة "خضت مرانا اليوم، أنا جاهز، شكرا لخوانخو براو لوقوفه بجانبي دائما"، في اشارة لاخصائي العلاج الطبيعي بالبرسا.

وكان اللاعب أعرب في 20 من الشهر الجاري عن شعوره بالتفاؤل بخصوص عودته، معربا عن أمله في أن يكون جاهزا لمباراة التشى بالليجا في الخامس من الشهر المقبل.

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فيديو اليوم السابع