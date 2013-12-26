«يديعوت أحرونوت»: سقوط صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخًا أطلق من غزة سقط، فجر الخميس، في مستوطنة «حوف أشكلون»، قرب مدينة «عسقلان»، جنوبي إسرائيل.

وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الصاروخ، وهو من طراز «قسام» محلي الصنع، لم يتسبب في وقوع أي إصابات أو أضرار، حيث إنه سقط في منطقة مفتوحة.

ولفتت إلى أنه إثر إطلاق الصاروخ دوت صافرات الإنذار في كل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وانتشرت قوات كبيرة من الجيش والشرطة لمعرفة الأضرار التي تسبب فيها.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية، حتى فجر الخميس، مسؤوليتها عن حادثة إطلاق الصاروخ.

من ناحية أخرى، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي نشر بطارية للقبة الحديدة في مدينة بئر السبع، خشية من استهداف المدينة بالصواريخ التي تطلق من غزة.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي عزز قواته عند الحدود مع قطاع غزة، ونصب بطاريتين من منظومة القبة الحديدية الدفاعية في مستوطنتي «نتيفوت» و«سديروت» القريبتين من قطاع غزة، تحسبًا لتطور الأحداث مع قطاع غزة.