رئيس وزراء اليابان يزور ضريح «ياسوكوني».. والصين تعترض

زار رئيس الوزراء الياباني، شينزو أبي، الخميس، ضريح «ياسوكوني» في طوكيو، الذي يخلد قتلى الحرب، وهي خطوة من المرجح أن تغضب الجارتين الآسيويتين الصين وكوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة «رويترز» أن الصين تعارض بـ«قوة» زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى ضريح «ياسوكوني».

في المقابل، قال رئيس الوزراء الياباني، خلال زيارته، إن العلاقات مع الصين وكوريا الجنوبية «مهمة»، مضيفًا: «آمل أن تتاح فرصة لأن نوضح للصين وكوريا الجنوبية أن تعزيز الروابط سيخدم المصالح الوطنية».

وكثيرًا ما أبدت الصين وكوريا الجنوبية في السابق غضبهما من زيارات الساسة اليابانيين إلى ضريح «ياسوكوني»، الذي يخلد لجانب قتلى الحرب قادة يابانيون أدانتهم محكمة للحلفاء بارتكاب جرائم حرب.

وينظر للضريح في أجزاء من آسيا على أنه رمز للماضي العسكري لليابان.

ودخل رئيس وزراء اليابان الضريح الواقع في وسط طوكيو، مرتديًا بزة حداد سوداء ورابطة عنق رمادية، وعرض التليفزيون في بث مباشر لقطات لموكبه أثناء توجهه للضريح.

وتعد تلك الزيارة للضريح هي الأولى، التي يقوم بها رئيس وزراء ياباني في المنصب، منذ 2006 .