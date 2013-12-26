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وكيل وزارة الأوقاف الجديد بكفر الشيخ: سنعمل على حل المشاكل

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وكيل وزارة الأوقاف الجديد بكفر الشيخ: سنعمل على حل المشاكل وكيل وزارة الأوقاف الجديد بكفر الشيخ: سنعمل على حل المشاكل

وقال سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف الجديد بكفر الشيخ، أنه تفقد إدارة شرق وغرب بمدينة كفر الشيخ، لأنهما حجز الزاوية للأوقاف وعقدت اجتماعاً مع مديرى الإدارات بالديوان العام ورؤساء الأقسام.

وأشار أن التوجيهات التى أكدت عليها التيسير على كل من يعملون فى الأوقاف، وتذليل كافة المشاكل وحسن معاملة الجماهير والاستجابة لهم.

وأضاف الفقى أن مهمتنا التخفيف على الجماهير والتعامل مع الإعلام، لأننا نؤمن بأن الإعلام له مكانته.

جدير بالذكر أن الشيخ سعد الفقى كان مديراً عاماً سابقاً بمديرية أوقاف الدقهلية، والذى أقاله الوزير السابق طلعت عفيفى من قبل، وتسلم عمله صباح أمس الأربعاء بمديرية أوقاف كفر الشيخ.

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