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6 أبريل : “ماهر ودومة وعادل” يضربون عن الطعام اعتراضًا على سوء معاملتهم

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6 أبريل : “ماهر ودومة وعادل” يضربون عن الطعام اعتراضًا على سوء معاملتهم 6 أبريل : “ماهر ودومة وعادل” يضربون عن الطعام اعتراضًا على سوء معاملتهم

 

أحمد دومة ومحمد عادل

أكدت حركة 6 أبريل، بدء كل من “أحمد ماهر” و”محمد عادل” و”أحمد دومة”الإضراب عن الطعام، اعتراضًا على “المعاملة القاسية” لهم داخل سجن طرة ، وذلك ابتداءًا من يوم أمس الأربعاء- وفقًا لما ذكرته الحركة- .

وأضافت 6 أبريل : النشطاء الثلاثة طالبوا المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقيام بزيارة مفاجئة الى سجن طرة لتفقد الأحوال المعيشية لهم داخل السجن حيث أن إدارةالسجن منعت عنهم الملابس الشتوية مما قد يعرض حياتهم للخطر فى ظل تلك البرودة .

وأنهت الحركة بيانها : نطالب المعنيين بالأمر بالتحري،  ونحمل وزارة الداخلية،  ووزارة العدل، والسلطات المصرية المسئولية، عما يلاقيه النشطاء داخل السجن .

كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة 8 يناير المقبل كأولي جلسات استئناف كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل “محبوس”، والناشط السياسى أحمد دومة “محبوس” ، ومحمد عادل “محبوس” علي الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 50 الف جنيه ووضعهم تحت المراقبة ، وذلك عقب تورطهم فى أحداث العنف التى شهدتها محكمة عابدين.

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