«تنمية المناطق السياحية» يوافق على إقامة 6 قرى جديدة بكفر الشيخ

وافق جهاز تنمية المناطق السياحية، برئاسة محافظ كفر الشيخ، المستشار محمد عزت عجوة خلال اجتماعه، الأربعاء، على إنشاء قرى سياحية على مساحة 200 فدان بمنطقة العياش والحماد مركز بلطيم شمال الطريق الدولي الساحلي.

يأتي ذلك طبقا للمخطط الذي أعدته الهيئة العامة للتنمية السياحية لإنشاء عدد 6 قرى سياحية بمساحة 8 أفدنة لكل قرية بمساحة إجمالية 48 فدانا وعدد 2 قرية سياحية بمساحة 10 أفدنة لكل قرية بمساحة 20 فدانا ومنطقة سكنية بمساحة 14.8 فدان وإسكان سياحي بمساحة 25.6 فدان ومنطقة ترفيهية بمساحة 20.5 فدان ومركز تجاري بمساحة 45.8 فدان وشاطئ عام مفتوح بمساحة 3.8 فدان، وغابة للنخيل بمساحة 19.5 فدان ومناطق خضراء.

يشار إلى أن جهاز تنمية المناطق السياحية بالمحافظة أبدى الموافقة من حيث المبدأ على ترخيص مساحة الـ 200 فدان أرض من أملاك الدولة التي تقع على حدود محافظة الدقهلية شمال الطريق الدولي الساحلي بناحيتي العياش والحماد مركز بلطيم، لإقامة قرى سياحية عليها طبقا للمخطط المعد بمعرفة الهيئة العامة للتنمية السياحية وطبقا للشروط المعمول بها بالهيئة.

وتقدمت 8 شركات سياحية للاستثمار العقاري لإنشاء قرى سياحية وعمل الرفع المساحي والرسومات الهندسية والحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات المعنية في هذا الشأن.