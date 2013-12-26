المعارضة التونسية تتهم الترويكا الحاكمة بالالتفاف على مسار الحوار

اتهمت جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة فى تونس الترويكا الحاكمة، بالالتفاف على مسار الحوار الوطنى، وتحييده عن أهدافه الواردة فى خارطة الطريق.

وعبرت الجبهة فى بيان لها عقب اجتماع لهيئتها السياسية بمقر حزب "المسار الاجتماعى الديمقراطى" حضرته كل مكوناتها وأوردته قناة "روسيا اليوم" عن التمسك بخارطة الطريق باعتبارها مكسبا وطنيا، وقررت الهيئة السياسية للجبهة عقد اجتماعها القادم يوم 2 يناير.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات، لبحث مقترحات تهم مستقبل الجبهة فى ضوء المرحلة الانتقالية الجديدة التى تتهيأ لها البلاد.

وكان الفرقاء السياسيون قد اتفقوا منتصف الشهر الجارى، على اختيار وزير الصناعة مهدى جمعة، رئيسا للوزراء فى حكومة انتقالية ستدير شئون البلاد حتى إجراء انتخابات العام القادم.