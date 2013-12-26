عزام الأحمد: مخيم عين الحلوة بلبنان لن يكون ملجأ للخارجين عن العدالة

شدد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، على عدم السماح لأن يكون مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى صيدا بجنوب لبنان ملجأ لأى شخص خارج عن العدالة، وذلك ضمن القدرات الفلسطينية.

وقال الأحمد فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء خلال وجوده فى لبنان "إن المخيمات الفلسطينية فى لبنان خاضعة للسيطرة الكاملة".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية أن "المسار التفاوضى مع إسرائيل مغلق حتى يجرى الاتفاق على إطار عادل للفلسطينيين".

وقال: "إنه فى الوقت الذى نسعى فيه إلى عمل اتفاق عادل، فأننا بالمقابل يتم فرض شروط أمنية علينا وهو ما لا نقبله".

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