قتيل وجريح من الشرطة الليبية فى بنغازى

قتل شرطى ليبى وأصيب آخر بجروح خطيرة فى هجومين لمسلحين مجهولين ليل الأربعاء، فى مدينة بنغازى شرق ليبيا على ما أفاد مسئول أمنى بوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمى باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازى المقدم إبراهيم الشرع، إن "مجهولين مسلحين اغتالوا ليل الأربعاء شرطيا فى وزارة الداخلية الليبية وأصابوا آخر بجروح بالغة فى عمليتين وقعتا فى مدينة بنغازى".

وأوضح أن "الشرطى موسى على الزوام وهو أحد الثوار السابقين الذين انضموا إلى وزارة الداخلية قتل بأيدى مجهولين أمطروه بوابل من الرصاص ولاذوا بالفرار فى منطقة حى السلام فى مدينة بنغازى".

وأشار إلى أن "الزوام نقل إلى مركز بنغازى الطبى مصابا بأعيرة نارية عدة فى مناطق متفرقة من الجسم، ليفارق الحياة متأثرا بجروحه عقب وصوله".