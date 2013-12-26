أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قتيل وجريح من الشرطة الليبية فى بنغازى

Google+ Print
قتيل وجريح من الشرطة الليبية فى بنغازى قتيل وجريح من الشرطة الليبية فى بنغازى

قتل شرطى ليبى وأصيب آخر بجروح خطيرة فى هجومين لمسلحين مجهولين ليل الأربعاء، فى مدينة بنغازى شرق ليبيا على ما أفاد مسئول أمنى بوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث الرسمى باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازى المقدم إبراهيم الشرع، إن "مجهولين مسلحين اغتالوا ليل الأربعاء شرطيا فى وزارة الداخلية الليبية وأصابوا آخر بجروح بالغة فى عمليتين وقعتا فى مدينة بنغازى".

وأوضح أن "الشرطى موسى على الزوام وهو أحد الثوار السابقين الذين انضموا إلى وزارة الداخلية قتل بأيدى مجهولين أمطروه بوابل من الرصاص ولاذوا بالفرار فى منطقة حى السلام فى مدينة بنغازى".

وأشار إلى أن "الزوام نقل إلى مركز بنغازى الطبى مصابا بأعيرة نارية عدة فى مناطق متفرقة من الجسم، ليفارق الحياة متأثرا بجروحه عقب وصوله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365