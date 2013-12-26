رئيس وزراء ليبيا: توقف تصدير النفط يقلص الإيرادات إلى 40%

قال على زيدان رئيس الوزراء الليبى، إن إيرادات بلاده تقلصت لنحو 40%، نتيجة توقف تصدير النفط، ما تسبب فى تعطيل إعداد الميزانية.

وأضاف زيدان فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الليبية طرابلس أمس الأربعاء:"هناك خلل تسبب فيه المسلحون الذين يغلقون الموانئ النفطية".

وقال:"الحكومة تعمل بكل قوتها، للخروج من المأزق الذى تعيشه البلاد.. من يغلقون المرافئ النفطية خانوا الأمانة التى كلفتهم بها الحكومة، لقد أنذرناهم ومنحناهم عدة فرص لحل الأزمة قبل يناير المقبل".

وتشير التقارير الحكومية إلى أن ليبيا خسرت إيرادات قدرها 10 مليارات دينار ليبى (8.1 مليار دولار) بسبب تعطيل المنشآت منذ الصيف، الأمر الذى أجبر الحكومة على طلب قروض أو استخدام احتياطياتها من العملة الأجنبية.