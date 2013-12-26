أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«بوتين»: سنمنح روسيا البيضاء قروضا إضافية قيمتها 2 مليار دولار 2014

Google+ Print
«بوتين»: سنمنح روسيا البيضاء قروضا إضافية قيمتها 2 مليار دولار 2014 «بوتين»: سنمنح روسيا البيضاء قروضا إضافية قيمتها 2 مليار دولار 2014

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا، ستمنح روسيا البيضاء قروضًا إضافية تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار في 2014، لتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر.

واضطرت روسيا البيضاء، وهي أقوي حليف لروسيا بين الجمهوريات السوفيتية السابقة، لخفض قيمة عملتها بنسبة 65% أمام الدولار، في 2011، لكبح عجز في ميزان المعاملات الجارية نتج عن إنفاق حكومي مفرط.

وقال «بوتين»، في مؤتمر صحفي في الكرملين بعد اجتماع مع ألكسندر لوكاشينو، رئيس روسيا البيضاء: «قررت الروسية مساعدة زملائنا فيما يتصل بما يحدث في الأسواق العالمية وتزويد روسيا البيضاء بقروض اضافية تصل إلى ملياري دولار».

من جانبه، علق «لوكاشينكو» بقوله «أنا شاكر جدًا لكم أنكم قررتم اليوم دعم روسيا البيضاء في هذه الأوقات الصعبة».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

إنشاء مدينة لصناعة الذهب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس