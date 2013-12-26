«بوتين»: سنمنح روسيا البيضاء قروضا إضافية قيمتها 2 مليار دولار 2014

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا، ستمنح روسيا البيضاء قروضًا إضافية تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار في 2014، لتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر.

واضطرت روسيا البيضاء، وهي أقوي حليف لروسيا بين الجمهوريات السوفيتية السابقة، لخفض قيمة عملتها بنسبة 65% أمام الدولار، في 2011، لكبح عجز في ميزان المعاملات الجارية نتج عن إنفاق حكومي مفرط.

وقال «بوتين»، في مؤتمر صحفي في الكرملين بعد اجتماع مع ألكسندر لوكاشينو، رئيس روسيا البيضاء: «قررت الحكومة الروسية مساعدة زملائنا فيما يتصل بما يحدث في الأسواق العالمية وتزويد روسيا البيضاء بقروض اضافية تصل إلى ملياري دولار».

من جانبه، علق «لوكاشينكو» بقوله «أنا شاكر جدًا لكم أنكم قررتم اليوم دعم اقتصاد روسيا البيضاء في هذه الأوقات الصعبة».