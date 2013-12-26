الكاتليس من منال العالم لغداء الأربعاء

المقادير:

- 1 كيلو بطاطس مسلوقة

- 3 ملاعق كبيرة زيت ذرة

- 2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعماً

- نصف كيلوغرام لحم مفروم خشناً

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة بهار لحم

- 1 قرن صغير فلفل حار مفروم

المقادير للتغظية:

- ربع كوب دقيق

- 1 حبة كبيرة بيض مخفوق

- 1 كوب بقسماط ناعم

- للقلي: زيت ذرة

طريقة التحضير:

1- ضعي البطاطس في طبق عميق، واهرسيها إلى أن تصبح ناعمةً تماماً.

2- في قدر سميكة القاعدة، سخّني الزيت على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وقلّبي إلى أن يصبح لونه ذهبياً فاتحاً، وأضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار، وقلّبي على النار لمدة 10 دقائق إلى أن ينضج اللحم تماماً. ودعيه ليبرد.

3- خذي مقداراً من البطاطس بحجم البيضة الصغيرة، شكّليه إلى كرة، ثم اعملي تجويفاً في داخل الكرة.ضعي مقدار ملعقة صغيرة من خليط اللحم في التجويف، ثم أغلقيه جيداً، مع محاولة جعل البطاطس إلى بيضوية الشكل مثل الكبة. ضعيها في طبق جانبي. أكملي بقية البطاطس والحشو.

4- ضعي الدقيق في طبق واسع. ضعي البيض في طبق عميق. في طبق واسع آخر ضعي البقسماط.

5- ضعي حبة من «الكاتليس» في الدقيق، وقلّبي لتتغطى بطبقة وفيرة منه، انقليها إلى طبق البيض وقلّبي لتتغطى تماماً، ضعيها في البقسماط، قلّبي حبة «الكاتليس» لتتغطّى تماماً بالبقسماط. ضعي حبات «الكاتليس» في طبق واسع، وضعيها في البراد لمدّة 15 دقيقة.

6- في مقلاة عميقة، ضعي مقداراً من زيت الذرة بحيث يكون بارتفاع 3 بوصات، سخّني على نار متوسطة.

إقلي «الكاتليس» في الزيت الساخن، إلى أن يصبح لونها ذهبياً. قدّميها مباشرة.

مدة الطهي 15 دقيقة.

(هذه المقادير تكفي 4 أشخاص).

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