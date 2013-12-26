«فن التعامل مع المشكلات الأسرية».. دورة استضافتها الهيئة الملكية

نصح المستشار الاسري الدكتور خالد السبيت الأزواج على النظرة السليمة للمشكلة أيا كانت مالية أو اجتماعية أو نفسية أو تربوية وفهمها فهماً صحيحاً، والتمييز بين أسبابها وأعراضها، وكذلك وضعها في إطارها المناسب ورؤيتها بحجمها الطبيعي دون تضخيم أو تهويل كما نصح بالانسحاب من ميدان المشكلة حتى تهدأ الأعصاب ويبرر بقوله "الكثير من الأزواج يحاول حل المشكلة في وقت حصولها على الرغم من غضبه وعدم قدرته على التركيز ولا التفكير بروية، مما يجعل الكثير من الأزواج يتخذ قرارات يندم عليها حين تهدأ النفوس وتبرد الأعصاب.

ونوه السبيت في الدورة التي عقدتها جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره أول من أمس وكانت بعنوان "فن التعامل مع المشكلات الأسرية" باستضافة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع في الرياض على جهل غالبية الأزواج بمهارات التعامل مع المشكلات الزوجية والأسرية وقال "عند وقوع المشكلة نجد هناك زوجات تتصرف حسب ما تسمعه من تجارب سيدات سابقة كما هناك من الأزواج من يتخبط بعشوائية في كل مشكلة يقع فيها، موجها دعوته للإكثار من الالتحاق بمثل هذه الدورات التي تنمي مهارات الزوجين في تعزيز العلاقات الزوجية.

وتناولت الدورة العديد من المشكلات التي تؤثر على سعادة الاسرة واستقرارها من ناحية المفهوم والأنواع، كما تم التطرق إلى أساليب ووسائل التعامل مع المشكلات الأسرية وإكساب المشاركين المهارات اللازمة التي تساعدهم على قياس تأثير المشكلة على حياتهم، وتعرف المشاركون على مهارة "بوصلة النظر إلى المشكلة" التي توجه اهتمامهم نحو المنطقة المسببة للمشكلة ليستثمروا جهدهم ووقتهم في العمل بالاتجاه الصحيح. وتعرف المشاركون كذلك على طرق مساندة بالغة الحيوية تدعم موقفهم أثناء التعامل مع المشكلات، ومن ذلك: النظرة الإيجابية، النظرة العالية للذات، الانصات الفعال، التحدث بذكاء، تفهم الاختلاف.