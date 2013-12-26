أمير جازان يبحث مع الإدارات الحكومية المشروعات التنموية في المحافظات

ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مع مديري الإدارات الحكومية بقصر سموه مساء الثلاثاء المشروعات التنموية في محافظة صبيا بحضور عدد من المسؤولين في المنطقة.

وأكد سموه في بداية اللقاء أن التنمية في منطقة جازان تسير بنهج شامل ومتواز ليشمل محافظات المنطقة، مشيراً إلى الزيارات المتواصلة والمتعاقبة لمحافظات المنطقة التي يتم خلالها مناقشة المتطلبات التنموية والمقترحات المقدمة، وبحث جميع العوائق بهدف تذليلها لوضع الخطط التنموية وتنفيذ المشروعات وفق المأمول وتحقيقا لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله.

بعد ذلك تحدث محافظ صبيا محمد بن عباس حكمي عن محافظة صبيا والتنمية الشاملة، موضحًا أن صبيا تتميز بموقع جغرافي يتوسط محافظات منطقة جازان وتمتاز بتركيبتها السكانية التي تزيد عن " 300 " ألف نسمة، مبيناً أن تعدد المشروعات التنموية بالمحافظة، التي منها مشروعات تحت التنفيذ وأخرى قيد الترسية إلى جانب المشروعات التنموية التي تم الانتهاء منها، تمثل في مجملها تكوينا للبنية التحتية الأساسية بصبيا.

ولفت النظر إلى القفزات التنموية التي تشهدها محافظة صبيا في جميع المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والصرف الصحي والمياه والخدمات البلدية والطرق وبقية الخدمات الأساسية التي تتطلبها معيشة الفرد، مبرزاً دور مجلس منطقة جازان في جدولة الاحتياجات للمحافظة وترتيبها حسب الأولويات الضرورية الملحة عقب دراستها ورفعها من قبل المجلس المحلي بالتنسيق مع المجالس البلدية الثلاثة في محافظة صبيا وهي مجلس بلدي صبيا والعالية وقوز الجعافرة.

إثر ذلك استعرض رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس مشهور بن قاسم شماخي ملامح المخطط الهيكلي للطرق الرابطة والفرعية بمحافظة صبيا والسياسة التخطيطية التي وضعت للتنمية المستقبلية لأحياء مدينة صبيا وتطوير وسط المدينة عبر عدد من المشروعات التنموية.

كما تحدث خلال اللقاء مدير قطاع الرعاية الصحية الأولية بمحافظة صبيا عبدالإله بن فايع عسيري عن الخدمات الصحية بالمحافظة التي تضم مستشفى صبيا العام بسعة 150 سريراً إلى جانب نحو 20 مركزاً للرعاية الصحية الأولية تقدم خدماتها العلاجية والوقائية للمواطنين إلى جانب الخدمات المساندة لكل من فرع جمعية الهلال الأحمر السعودي والوحدة الصحية للبنين والبنات، فضلاً عن المستوصفات الصحية الخاصة.

وفي نهاية اللقاء جرى استعراض عدد من المقترحات المقدمة من قبل الحضور فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة صبيا والسبل الكفيلة بتجاوز المعوقات.

وأكد أمير منطقة جازان على أهمية تعاون المواطنين مع أفرع الإدارات الحكومية في تنفيذ تلك المشروعات وتسهيل المعوقات وتغليب المصلحة العامة على المنفعة الشخصية بما يحقق التنفيذ المثالي للمشروعات لتقوم بدورها في خدمة الأهالي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ومدير جامعة جازان الدكتور محمد بن علي آل هيازع، ورئيس المحكمة الجزائية الشيخ علي بن شيبان العامري، ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد السويد، ووكيل الإمارة المساعد الدكتور عبدالرحمن بن علي ناشب.

من جانب اخر استقبل أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة امس رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً. ورحب سمو أمير منطقة جازان بمعالي الرئيس آل عبدالله والوفد المرافق، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليها خلال الزيارة. وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة بعمل هيئة التحقيق والإدعاء العام والفروع التابعة لها بمنطقة جازان والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يضمن سرعة إنجاز المعاملات من خلال تضافر الجهود والتعاون الجاد مع مختلف الجهات وتذليل الصعوبات والعوائق التي قد تعترض سير عمل الهيئة.