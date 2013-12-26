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الأحد.. "القومى للبحوث" ينظم دورة عن "الإعلام وأمن المعلومات"

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الأحد.. "القومى للبحوث" ينظم دورة عن "الإعلام وأمن المعلومات" الأحد.. "القومى للبحوث" ينظم دورة عن "الإعلام وأمن المعلومات"

ينظم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالتعاون مع معهد الإذاعة والتليفزيون دورة تدريبية بعنوان، "الإعلام وأمن المعلومات".

ويأتى ذلك فى الفترة من 29 ديسمبر إلى 2 يناير، وذلك تحت إشراف كل من الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادى مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وجمال الشاعر رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون.

وتهدف هذه الدورة إلى تزويد الدارسين بالمعارف فى مجال أمن المعلومات والإعلام التى تدعم خبراتهم وتعزز قدراتهم خلال ممارستهم لعملهم، ومن المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 29/12/2013 فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر المركز.

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