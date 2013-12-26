"البخاخات" علاج لانسداد الحاجز الأنفى والحساسية

فى فصل الشتاء يكون انسداد الأنف من الأعراض الشائعة التى يتعرض لها معظم الناس فى كثير من الأحيان، نتيجة للعديد من الأسباب، ومنها الإصابة بنزلات البرد وغيرها من الأمراض الأخرى.

يقول الدكتور وائل أبو الوفا أستاذ الأنف والأذن والحنجرة، إن البخاخات الأنفية تستخدم فى انسداد الأنف الناتج عن بعض الأسباب الأكثر حدوثا، وهى التعرض لنزلات البرد وحساسية الأنف واعوجاج الحاجز الأنفى وأثناء شهور الحمل الأخيرة لدى السيدات وتضخم غضاريف الأنف والتهابات الجيوب الأنفية.

ويضيف "وائل"، أن هناك أيضاً أسباباً أقل حدوثاً، وهى اللحميات الأنفية وأورام الأنف والالتهاب الفطرى للأنف، لافتاً إلى أن عند التعرض للانسداد الأنفى يلجأ الشخص لاستخدام البخاخات الأنفية للتغلب على هذا الانسداد، مما يؤدى إلى تحسن النفس على الفور وعادة يضطر المريض لاستخدام البخاخة من ٣ :٤ مرات يومياً.

وتابع الطبيب، أن فى بعض الأحيان قد يطول استخدام البخاخة أكثر من ٥ أيام، وفى هذه الحالة يحدث اعتماد من الغشاء المخاطى على المادة الفعالة بهذه البخاخة لتحسن النفس ويضطر المريض للاعتماد عليها لمدد قد تطول.

لذلك ينصح أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بعدم استخدام هذه البخاخات أكثر من ٤ أيام، وإذا حدث اعتماد على البخاخة يجب التوجه للطبيب المختص، وفى هذه الحالة ينصح الطبيب باستخدام بخاخات من نوع آخر به مادة الكورتيزون، وأدوية حساسية وقد يلزم الأمر إجراء جراحة الاستئصال الجزئى لغضاريف الأنف لعلاج الانسداد الأنفى المزمن.