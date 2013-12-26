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أهالي «أتميدة» بالدقهلية يهاجمون 3 منازل ويحرقون 4 محال تابعة لـ«الإخوان»

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أهالي «أتميدة» بالدقهلية يهاجمون 3 منازل ويحرقون 4 محال تابعة لـ«الإخوان» أهالي «أتميدة» بالدقهلية يهاجمون 3 منازل ويحرقون 4 محال تابعة لـ«الإخوان»

هاجم العشرات من أهالي قرية «أتميدة»، مركز ميت غمر، مساء الأربعاء، عددًا من منازل ومحال قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقرية، مطالبين بتهجيرهم، عقب خروج الأهالي في مسيرة للتنديد بحادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، والذي راح ضحيته 16 شخصًا، فضلا عن إصابة 131 آخرين.

وردد المتظاهرون هتافات «الشعب يريد إعدم الإخوان» و«عبدالناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان»، مطالبين بترشيح الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع، للرئاسة، وتوجهت المسيرة نحو منازل 3 من قيادات الإخوان بالقرية، ورشقوها بالحجارة مرددين هتافات: «الشعب يريد رحيل الإخوان»، كما هاجموا 4 محال وحطموا محتوياتها وأشعلوا النيران فيها.

وأكد شهود عيان أن بعض كبار الشخصيات بالقرية تدخلوا لوقف الاعتداءات ومنحوا «الإخوان» مهلة أسبوعًا للرحيل من القرية.

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