القبض على 22 من أنصار مرسي بالإسكندرية بتهمة حرق سيارة شرطة

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، القبض على 22 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي خلال اشتباكات وقعت بمنطقة «السيوف»، شرقي المدينة.

وقال مدير إدارة البحث الجنائي، اللواء ناصر العبد، في تصريحات، مساء الأربعاء، إن «أنصار مرسي قاموا بإشعال النيران في سيارة شرطة، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن بفض اشتباكات وقعت بينهم وبين معارضين لهم».

وكانت منطقة «السيوف» شهدت في وقت سابق اشتباكات عنيفة بين أنصار مرسي، ومعارضين لهم على خلفية خروج مسيرة داعية لمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.