نادية العراقية وتكريم رحلةعطاء

كتب/ مصطفى كامل سيف الدين

تكريم الفنانة المتالقة نادية العراقية اليوم فى مونديال القاهرة للاذاعة والتليفزيون وجاء هذا التكريم من قبل وزير الثقافه العراقي د.سعدون الدليمي ولأن التكريم يعني وضع الشخص في مكانته المناسبة لعمله وإنجازاته و يدل على ثقافة أبناء المجتمع , وينم عن وعي الآخر و يدل على الاعتراف بالجهد الذي بذله المكرَِّوللتكريم صوراً متعددة لا تقتصر فقط على إقامة مراسم الاحتفال وتكريم المحتفى به ,ولكن يجب أن نشعر المكرم أنه دائماً محط الأنظار والاهتمام ,وأن هناك الكثيرون الذين يثنون عليه وعلى جهوده وأعماله الرائعة حيال أبناء وطنه ,وبذلك يعطيه هذا التكريم تألق أكثر وحيوية ورغبة في تقديم الأفضل وإنجازات كثيرة نحن بحاجة إليها ، وبهذا يجعله التكريم ينتقل من دائرة مضاءة إلى أخرى أكثر ضياء حتى ساعة تكريمه والإحساس بعطاء الآخرين..

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads