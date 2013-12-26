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مقتل 30 شخصًا جراء فيضانات في البرازيل

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مقتل 30 شخصًا جراء فيضانات في البرازيل مقتل 30 شخصًا جراء فيضانات في البرازيل

ذكر مسؤولون برازيليون، الأربعاء، أن أمطارًا غزيرة وفيضانات خلفتا أكثر من 30 قتيلًا في ولايتي «إسبيريتو سانتو، وميناس جيرايس»، جنوبي البرازيل.

وأعلنت السلطات أن أكثر من 50 ألف شخص اضطروا إلى الفرار من منازلهم خلال عطلة الكريسماس جراء الفيضانات، بينما تضررت أو دمرت طرق بطول نحو 20 ألف كيلومتر.

وفي ميناس «جيرايس»، ذكرت السلطات أن 17 شخصًا لقوا حتفهم حيث فاضت مياه الأنهار، فيما لقي طفلان، 3 أعوام، و11 عامًا، حتفهما، الأحد، في منطقة جوفرنادور فالاداريس جراء انهيار جزء من منزلهما.

وزارت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، المناطق المتضررة في إسبيريتو سانتو، الثلاثاء، فيما لقي معظم الضحايا حتفهم جراء انهيارات أرضية، في الوقت، الذي نوهت فيه الأرصاد الجوية إلى هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

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