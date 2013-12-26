ملف - قطار الزمالك في الدوري ينطلق على أنقاض المصري

انطلق قطار الزمالك في الدوري الممتاز بالفوز على المصري بهدفين دون مقابل في افتتاح مبارياته مساء الأربعاء.

وفيما يلي كل ما حدث في يوم المباراة

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