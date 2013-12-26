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ملف - قطار الزمالك في الدوري ينطلق على أنقاض المصري

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ملف - قطار الزمالك في الدوري ينطلق على أنقاض المصري ملف - قطار الزمالك في الدوري ينطلق على أنقاض المصري

انطلق قطار الزمالك في الدوري الممتاز بالفوز على المصري بهدفين دون مقابل في افتتاح مبارياته مساء الأربعاء.

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