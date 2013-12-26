طارق مجدي حكما لمباراة الإنتاج الحربي والأهلي بالدوري

القاهرة /أ ش أ/ قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم إسناد مباراة الإنتاج الحربي والأهلي في افتتاح مشوارهما بالدوري غدا الخميس، للحكم طارق مجدي ويساعده وضياء السكران وسمير جمال وباهي أحمد حكما رابعا.

فيما أسندت للحكم محمد معروف إدارة مباراة الرجاء والاتحاد السكندري، ويعاونه محمود كثير ومحمود أبو الرجال وأحمد مقبل حكما رابعا، ..فيما يقود مباراة الداخلية وغزل المحلة الحكم أحمد الدليل ويعاونه حسام طلب ومحمد علي وأحمد خميس حكما رابعا،

ويقود مباراة مصر المقاصة والجونة الحكم حسام الجلاد ويعاونه أحمد أبو العلا وحازم أبو الوفا وتامر جمعة حكما رابعا.