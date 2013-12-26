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الأهلي ينتظر ' إنتاج ' السعيد في غياب النجوم عن انطلاقة الدوري

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الأهلي ينتظر ' إنتاج ' السعيد في غياب النجوم عن انطلاقة الدوري الأهلي ينتظر ' إنتاج ' السعيد في غياب النجوم عن انطلاقة الدوري

يفتتح الأهلي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الممتاز بتحدي صعب في ظل غياب سبعة لاعبين عن مواجهته للإنتاج الحربي.

الأهلي سبق له مواجهة الإنتاج خمس مرات، فاز في ثلاث وتعادل في أثنتين مسجلا سبعة أهداف مقابل أربعة للفريق العسكري.

اللاعب الوحيد الذي سبق له إحراز هدف للأهلي في مرمى الإنتاج ويتواجد في قائمة الفريق هو عبد الله السعيد.

بينما يغيب أحمد فتحي وعماد متعب للإصابة، بجانب رحيل كلا من عبد الحميد شبانة ومحمد فضل وأحمد بلال واعتزال محمد أبو تريكة.

المارد الأحمر يخوض المباراة في غياب أحمد فتحي وشريف عبد الفضيل ورامي ربيعة وسيد معوض ووليد سليمان وحسام عاشور وعماد متعب.

ما دفع محمد يوسف المدير الفني للفريق لضم أربع لاعبين شباب لقائمة الفريق التي تضم 20 لاعبا لخوض المواجهة التي يستضيفها ملعب السلام.

ويسعى بطل إفريقيا للاستفاقة من الهزائم التي تعرض لها في كأس العالم للأندية أمام جوانزو الصيني 2-0 ومونتيري المكسيكي بخمسة أهداف مقابل هدف.

المباراة ستقام في الخامسة عصرا، وسيتم إذاعتها على قناتي النيل للرياضة والفضائية المصرية.

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