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توقيع عقد بيع الدوري للتليفزيون يوم السبت

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توقيع عقد بيع الدوري للتليفزيون يوم السبت توقيع عقد بيع الدوري للتليفزيون يوم السبت

القاهرة /أ ش أ/ اجتمع وفد اتحاد كرة القدم برئاسة المستشار مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد مع قيادات التليفزيون وعلى رأسهم عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهاني لاشين رئيس التليفزيون.

وضم وفد اتحاد الكرة أنور صالح والمحاسب أيمن محب وإبراهيم الياس ممثل اللجنة القانونية للاتحاد.

وجاء الاجتماع بهدف لمناقشة كل بنود وتفاصيل التعاقد بين الاتحاد والتليفزيون بشان بيع مباريات الدوري حصريا للتليفزيون المصري، حيث استمر الاجتماع أربع ساعات وتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد.

ومن المقرر أن يقوم جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وعصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتوقيع على العقود يوم السبت

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